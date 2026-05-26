Monterrey realizó una serie de actividades enfocadas en promover la cultura del reciclaje, la correcta disposición de residuos y el cuidado del medio ambiente entre la ciudadanía, en el marco del Día Mundial del Reciclaje.

La jornada incluyó dinámicas de educación ambiental, centros de acopio y acciones informativas orientadas a fomentar hábitos sostenibles y fortalecer la participación ciudadana en el manejo responsable de residuos.

Monterrey impulsa actividades para fortalecer la conciencia ambiental

Las actividades estuvieron enfocadas en sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar materiales como plástico, cartón, papel, vidrio y residuos electrónicos.

Asimismo, se destacó el impacto positivo que estas prácticas generan tanto en el entorno urbano como en la preservación de los recursos naturales.

Además de incentivar la separación de residuos, las acciones buscaron reforzar la conciencia sobre la reducción de desechos y la necesidad de adoptar estilos de vida más sostenibles para disminuir la contaminación y proteger el medio ambiente.

Monterrey conmemora el Día Mundial del Reciclaje con actividades ambientales. (Cortesía)

La estrategia también permitió acercar información a las familias sobre programas municipales de reciclaje y manejo integral de residuos, promoviendo una mayor participación comunitaria en este tipo de iniciativas.

Estas acciones forman parte de una política ambiental enfocada en fortalecer la sostenibilidad urbana y construir una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el cuidado de su entorno.

Con este tipo de actividades, Monterrey continúa impulsando programas de educación ambiental y reciclaje que promueven la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.