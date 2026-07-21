Monterrey realizó 46 decomisos a través de la Dirección de Comercio, como resultado de los operativos implementados en el primer cuadro de la ciudad durante el fin de semana del 18 y 19 de julio de 2026.

Esto con el objetivo de fortalecer el orden en la vía pública y verificar el cumplimiento de la normativa comercial.

Monterrey refuerza operativos para mantener el orden en la actividad comercial

El despliegue se llevó a cabo en avenidas como Juárez, Madero, Padre Mier y Juan Ignacio Ramón, además de zonas cercanas al Parque Fundidora, la Alameda, el Barrio Antiguo y estaciones del Metro, donde inspectores supervisaron el desarrollo de la actividad comercial.

Durante los recorridos, el personal detectó vendedores ambulantes instalados en espacios donde no está permitida la actividad comercial. Asimismo, verificó que los comerciantes ubicados en zonas autorizadas respetaran las dimensiones permitidas para sus puestos y contaran con la documentación correspondiente para operar.

Como resultado de estas acciones, se efectuaron 46 decomisos, de los cuales 22 correspondieron al sábado y 24 al domingo, reforzando las acciones para promover la competencia comercial en condiciones de legalidad y el orden en los espacios públicos.