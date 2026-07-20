Monterrey contará con el Consejo Consultivo de Atención a las Personas Adultas Mayores, un órgano de participación ciudadana que contribuirá al diseño, seguimiento y evaluación de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de julio, las y los integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad la integración del Consejo, designando a Patricia Colunga Monsiváis como presidenta del organismo ciudadano, además de nombrar a las personas que fungirán como vocales y suplentes para el periodo correspondiente.

Monterrey impulsará políticas públicas para el bienestar de las personas adultas mayores

El nuevo órgano tendrá como objetivo generar propuestas, emitir recomendaciones y dar seguimiento a programas y estrategias orientadas a promover el bienestar, la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, fortaleciendo la colaboración entre la ciudadanía y el Gobierno de Monterrey.

La creación de este Consejo forma parte de la estrategia municipal para consolidar mecanismos permanentes de participación ciudadana, permitiendo que especialistas y personas con experiencia en la atención de este sector aporten proyectos y opiniones que fortalezcan las acciones en materia de envejecimiento activo, salud, accesibilidad e inclusión social.

Durante la misma sesión, el Cabildo también aprobó la entrega del Reconocimiento Público “Miguel F. Martínez” edición 2026, con el que se distinguirá a personas cuyas aportaciones hayan fortalecido la educación y la cultura en el municipio.

Asimismo, se autorizó la emisión de la convocatoria para la Medalla al Mérito “Diego de Montemayor” 2026, considerada la máxima distinción que otorga el Gobierno de Monterrey a quienes han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo de la comunidad.

Con la integración del Consejo Consultivo de Atención a las Personas Adultas Mayores, Monterrey fortalece los espacios de participación ciudadana y consolida mecanismos de colaboración que permitirán enriquecer las políticas públicas dirigidas a este sector, promoviendo una atención más cercana, incluyente y acorde con sus necesidades.