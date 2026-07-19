Monterrey llevó a cabo un operativo integral de mantenimiento en el complejo Rube, ubicado en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura pluvial y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos ante la temporada de lluvias.

Las labores fueron coordinadas por distintas dependencias municipales e incluyeron la limpieza y desazolve del sistema pluvial, así como el retiro de basura, maleza y sedimentos acumulados en canales y rejillas para favorecer el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

Además, se realizaron trabajos de poda, mantenimiento de áreas verdes y rehabilitación del entorno urbano, como parte de las acciones preventivas para conservar en buen estado la infraestructura municipal.

Monterrey fortalece la infraestructura urbana para prevenir inundaciones

Como parte del operativo, las cuadrillas también efectuaron labores de barrido, recolección de residuos, reparación de luminarias y mantenimiento de banquetas y espacios de uso común, con el propósito de mejorar la seguridad y la movilidad de quienes transitan diariamente por el sector.

El municipio informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de conservación de la infraestructura urbana, enfocada en atender de manera preventiva los puntos con mayor riesgo durante las precipitaciones intensas.

Además de disminuir la posibilidad de encharcamientos e inundaciones, los trabajos contribuyen a mejorar la imagen urbana, proteger la infraestructura pública y ofrecer espacios más seguros y funcionales para las familias que habitan en los alrededores del complejo.

El Gobierno de Monterrey adelantó que este programa de mantenimiento preventivo continuará en distintos sectores de la ciudad para fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Con estas acciones, Monterrey reafirma su estrategia para fortalecer los servicios públicos, promover el cuidado del entorno urbano y mantener una ciudad más limpia, segura y preparada frente a la temporada de lluvias.