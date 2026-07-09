Como parte del operativo especial implementado durante la Copa Mundial 2026, el Gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza, retiró 238 toneladas de residuos sólidos en los principales corredores mundialistas ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de mantener espacios públicos seguros, ordenados y en condiciones adecuadas para residentes y visitantes.

Monterrey retiró 238 toneladas de residuos en corredores mundialistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (cortesía)

Operativo de limpieza cubrió calles, plazas y Barrio Antiguo

Desde el inicio del torneo, la Secretaría de Servicios Públicos desplegó un operativo permanente en zonas de alta concentración de personas.

Las labores se realizaron en las calles Hidalgo, Morelos, Padre Mier, Ocampo, Constitución, Doctor Coss, Zuazua, Zaragoza y Matamoros, además de las plazas Hidalgo, Zaragoza y Morelos, así como en el Barrio Antiguo.

Las acciones incluyeron barrido manual y mecánico, recolección de residuos, pepena, hidrolavado y cepillado de corredores peatonales.

De acuerdo con la información oficial, hasta 280 trabajadores participaron diariamente en los distintos turnos para mantener la limpieza durante las actividades y después de cada evento masivo.

Partidos de México registraron mayor generación de residuos

Según el reporte de la Secretaría de Servicios Públicos, los días con mayor generación de basura coincidieron con los encuentros de la Selección Mexicana.

Durante una de esas jornadas se retiraron 38 toneladas de residuos, mientras que al concluir el último partido del representativo nacional se recolectaron 10.5 toneladas de desechos.

Monterrey retiró 238 toneladas de residuos en corredores mundialistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (cortesía)

Continúan labores rumbo a semifinales y final

Como parte del operativo también se realizó diariamente el lavado de más de 3 mil metros lineales de andadores y corredores peatonales.

Además, se efectuó el reemplazo constante de bolsas en 280 contenedores instalados en zonas de mayor afluencia para atender a quienes acudieron al Regio Fest y a las transmisiones de los encuentros mundialistas.

El Gobierno de Monterrey informó que las acciones de limpieza continuarán durante las semifinales y la final de la Copa Mundial 2026, junto con los operativos de seguridad, atención turística y mantenimiento de espacios públicos.

Con estas medidas, Monterrey busca fortalecer la prestación de servicios públicos y preservar una imagen urbana adecuada durante la realización de eventos internacionales.