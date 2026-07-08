El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza, se integró al encuentro Metropolitano de Solidaridad por García, una iniciativa impulsada por municipios del área metropolitana para apoyar a las familias afectadas por el desabasto de agua potable en ese municipio.

Como parte de su participación, Monterrey entregó dos pipas con capacidad de 20 mil litros de agua potable cada una y 500 garrafones de 10 litros de agua purificada para reforzar el abastecimiento en las zonas afectadas.

Monterrey entregó pipas y garrafones para apoyar a familias afectadas por el desabasto de agua en García. (cortesía)

Entregan insumos en la Presidencia Municipal de García

Los apoyos fueron entregados en la Presidencia Municipal de García, donde autoridades municipales sostuvieron un encuentro para coordinar acciones de respuesta y fortalecer la distribución de agua potable.

El Gobierno de Monterrey señaló que esta colaboración refleja la importancia de la cooperación entre municipios para atender de manera oportuna contingencias relacionadas con servicios básicos y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Municipios metropolitanos coordinan respuesta

En esta acción también participan los municipios de Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza y Santiago, cuyos gobiernos aportan recursos y suministros para atender las necesidades más urgentes de la población

Los insumos fueron destinados a fortalecer el suministro para habitantes de más de 100 colonias que enfrentan problemas en el servicio de agua potable, y busca contribuir al acceso al agua para las familias afectadas mientras se restablece el servicio de manera regular.