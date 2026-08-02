Monterrey reportó un avance del 65 por ciento en la construcción de la nueva Sede Estratégica Regional C4 Zona Norte, un proyecto que fortalecerá la capacidad operativa de seguridad, vigilancia y atención ciudadana en el municipio.

El complejo, ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, forma parte de la estrategia de la administración municipal para modernizar la infraestructura de seguridad y mejorar la prevención del delito, así como la respuesta ante emergencias en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

Nuevo C4 Zona Norte fortalecerá la seguridad y la atención ciudadana en Monterrey

La nueva sede se construye en un terreno de aproximadamente 7 mil metros cuadrados y contará con más de 70 áreas de servicio destinadas al monitoreo, coordinación operativa, inteligencia, atención ciudadana y servicios municipales.

Actualmente, la obra presenta avances en la estructura principal del edificio, áreas operativas, infraestructura complementaria, estacionamientos y espacios que albergarán las distintas unidades encargadas de fortalecer la seguridad y la coordinación institucional.

Con este proyecto, el municipio busca ampliar la cobertura de los sistemas de vigilancia y monitoreo, reducir los tiempos de respuesta ante incidentes y reforzar la presencia institucional en la zona norte de Monterrey.

Infraestructura tecnológica permitirá una respuesta más eficiente ante emergencias en Monterrey

La nueva Sede Estratégica Regional C4 Zona Norte forma parte de una estrategia integral para consolidar una red de infraestructura tecnológica y operativa que fortalezca las capacidades municipales en materia de seguridad.

El complejo incorporará herramientas de monitoreo, comunicación y coordinación para optimizar la gestión de los servicios públicos, mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer las acciones preventivas.

Con el avance sostenido de esta obra, Monterrey continúa impulsando proyectos estratégicos para modernizar la infraestructura pública, reforzar la seguridad y ofrecer una respuesta más eficiente a las y los regiomontanos.