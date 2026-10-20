El Gobierno de Monterrey, reforzó las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama durante octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

A través del DIF Monterrey y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, el municipio impulsa campañas de información, servicios médicos y acompañamiento para promover el cuidado de la salud mamaria y facilitar la identificación temprana de posibles señales de alerta.

Monterrey implementa estrategias de promoción contra el cáncer

Entre las iniciativas implementadas se encuentra la campaña “Somos una señal en tu camino, autoexplórate”, desarrollada en colaboración con Red Ambiental.

Como parte de esta estrategia, camiones recolectores de residuos fueron identificados con mensajes relacionados con la prevención, con el propósito de llevar información a distintos sectores de la ciudad y recordar la importancia de la detección oportuna.

Además, durante 2026, Red Ambiental donó 260 estudios médicos, entre mastografías y densitometrías, así como cinco prótesis mamarias para ampliar las alternativas de atención y apoyo dirigidas a las mujeres de Monterrey.

El municipio también cuenta con cuatro clínicas de Salud Regia equipadas con mastógrafos para acercar servicios de diagnóstico a la población.

Monterrey refuerza acciones contra cáncer de mama (cortesía )

Clínicas Salud Regia y DIF Monterrey atienden casos

Las mujeres pueden acceder a estudios de detección a través de las clínicas de Salud Regia. Estas opciones forman parte de las acciones municipales para promover la atención médica y el seguimiento oportuno.

Por su parte, el DIF Monterrey ofrece un programa gratuito de reconstrucción mamaria dirigido a mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y se han sometido a una mastectomía.

Mediante un convenio con el Hospital Universitario, el programa busca facilitar el acceso a estos procedimientos y brindar servicios complementarios, como acompañamiento psicológico y fisioterapia oncológica.

En Nuevo León también existe el programa de Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama, dirigido a personas sin seguridad social. Este esquema contempla atención desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento. Las interesadas pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Salud estatal para conocer las opciones disponibles.

Señales de alerta para identificar el cáncer de mama

La identificación de cambios en las mamas es una parte importante de la prevención, entre las señales que requieren valoración médica se encuentran:

Aparición de una bolita o masa en la mama o la axila.

Alteraciones en la piel del seno.

Cambios en el pezón.

Secreciones inusuales.

Modificaciones en la forma de la mama.

La presencia de alguno de estos signos no significa necesariamente que exista cáncer, pero es importante acudir a una revisión médica para determinar su causa.

La autoexploración mamaria ayuda a reconocer el aspecto y la textura habituales de las mamas, aunque no sustituye las consultas médicas ni los estudios de detección recomendados según la edad, los antecedentes y las necesidades individuales. La mastografía permite identificar alteraciones que podrían no percibirse mediante la exploración física.

Entre los factores asociados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama se encuentran los antecedentes familiares o genéticos, el envejecimiento, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad. Sin embargo, la enfermedad también puede presentarse en personas sin factores de riesgo identificables.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la cultura de la prevención del cáncer de mama, acercar servicios médicos y ampliar el acompañamiento para las mujeres durante las distintas etapas de atención.