Más de 500 personas han recibido atención gratuita para tratar cataratas en Monterrey, mediante el programa “Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas”, impulsado por el Gobierno municipal a través del Sistema Municipal DIF para facilitar el acceso a cirugías oftalmológicas a quienes no cuentan con recursos suficientes para cubrir el tratamiento.
La iniciativa busca reducir las barreras económicas para acceder a servicios especializados de salud visual y contribuir a mejorar la visión, la autonomía y la calidad de vida de las personas beneficiarias.
DIF Monterrey ofrece cirugía, lentes y estudios médicos sin costo
El programa contempla la cobertura gratuita de la cirugía de cataratas, el lente intraocular, las consultas médicas y los estudios necesarios para el procedimiento, además de la atención para dar seguimiento al tratamiento.
La estrategia surgió a partir de las brigadas y jornadas de valoración visual que el DIF Monterrey realiza en distintas colonias de la ciudad. Durante estas actividades, el personal identifica a personas con padecimientos oculares que requieren atención especializada y las canaliza para recibir tratamiento.
Como parte de la ampliación del programa, el pasado 8 de octubre se entregaron 63 certificados adicionales a personas diagnosticadas con cataratas, con lo que el número de beneficiarios superó las 500 personas.
Programa de cataratas busca mejorar la autonomía de los beneficiarios
La atención oportuna de las cataratas puede ayudar a recuperar capacidades visuales y facilitar actividades cotidianas como caminar, desplazarse, realizar tareas en el hogar y mantener una mayor independencia.
Además de los beneficios para cada paciente, el programa busca apoyar a sus familias al facilitar el acceso a servicios médicos especializados que pueden representar un gasto difícil de cubrir para quienes tienen recursos económicos limitados.
Las personas interesadas en conocer los requisitos y solicitar información sobre “Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas” pueden comunicarse a la línea de atención del DIF Monterrey, al 81 5102 8600.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Monterrey busca ampliar el acceso a servicios gratuitos de salud visual y brindar alternativas de atención a las personas que necesitan una cirugía de cataratas.