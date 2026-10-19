Más de 500 personas han recibido atención gratuita para tratar cataratas en Monterrey, mediante el programa “Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas”, impulsado por el Gobierno municipal a través del Sistema Municipal DIF para facilitar el acceso a cirugías oftalmológicas a quienes no cuentan con recursos suficientes para cubrir el tratamiento.

La iniciativa busca reducir las barreras económicas para acceder a servicios especializados de salud visual y contribuir a mejorar la visión, la autonomía y la calidad de vida de las personas beneficiarias.

DIF Monterrey ofrece cirugía, lentes y estudios médicos sin costo

El programa contempla la cobertura gratuita de la cirugía de cataratas, el lente intraocular, las consultas médicas y los estudios necesarios para el procedimiento, además de la atención para dar seguimiento al tratamiento.

La estrategia surgió a partir de las brigadas y jornadas de valoración visual que el DIF Monterrey realiza en distintas colonias de la ciudad. Durante estas actividades, el personal identifica a personas con padecimientos oculares que requieren atención especializada y las canaliza para recibir tratamiento.

Como parte de la ampliación del programa, el pasado 8 de octubre se entregaron 63 certificados adicionales a personas diagnosticadas con cataratas, con lo que el número de beneficiarios superó las 500 personas.

DIF Monterrey ofrece cirugías gratuitas para atender cataratas (Cortesía )

Programa de cataratas busca mejorar la autonomía de los beneficiarios

La atención oportuna de las cataratas puede ayudar a recuperar capacidades visuales y facilitar actividades cotidianas como caminar, desplazarse, realizar tareas en el hogar y mantener una mayor independencia.

Además de los beneficios para cada paciente, el programa busca apoyar a sus familias al facilitar el acceso a servicios médicos especializados que pueden representar un gasto difícil de cubrir para quienes tienen recursos económicos limitados.

Las personas interesadas en conocer los requisitos y solicitar información sobre “Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas” pueden comunicarse a la línea de atención del DIF Monterrey, al 81 5102 8600.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Monterrey busca ampliar el acceso a servicios gratuitos de salud visual y brindar alternativas de atención a las personas que necesitan una cirugía de cataratas.