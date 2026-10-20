Grupo Posadas fortalece su estrategia de innovación hotelera mediante nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que buscan mejorar la experiencia de huéspedes y colaboradores, agilizar el análisis de opiniones y facilitar la toma de decisiones dentro de sus operaciones.

La compañía incorporó tres nuevas funcionalidades de IA a sus programas de escucha, en colaboración con Medallia, plataforma que utiliza para recopilar y analizar la retroalimentación de sus clientes y equipos de trabajo.

De acuerdo con la empresa, estas herramientas permitirán identificar con mayor rapidez los factores que influyen en la satisfacción y acercar información relevante a los colaboradores que tienen contacto directo con los huéspedes.

La estrategia forma parte de un modelo de hospitalidad que combina tecnología, conocimiento del cliente y la calidez del servicio mexicano, con el objetivo de fortalecer la calidad y la mejora continua.

Posadas reporta niveles de satisfacción superiores al promedio de la industria

La compañía informó que los resultados de su más reciente medición de voz del colaborador muestran indicadores de satisfacción y compromiso, las respuestas también reflejan sentido de pertenencia, orgullo por formar parte de la organización y disposición para recomendar a Posadas.

La empresa considera que escuchar a sus colaboradores permite identificar oportunidades de mejora, conocer las necesidades de sus equipos y fortalecer una cultura organizacional centrada en el bienestar, el desarrollo del talento y la excelencia en el servicio.

En cuanto a la experiencia del huésped, Posadas señaló que sus indicadores de satisfacción también se mantienen más de 13 puntos por encima del promedio de la industria hotelera.

Según la compañía, estos resultados están relacionados con su sistema integral de gestión de calidad, que incorpora herramientas tecnológicas para comprender las expectativas de los viajeros y convertir sus comentarios en acciones de mejora.

Grupo Posadas incorpora IA (cortesía )

¿Cómo utiliza Posadas la Inteligencia Artificial con Medallia?

La colaboración con Medallia contempla la incorporación de tres nuevas funcionalidades de Inteligencia Artificial aplicada a la experiencia del cliente y del colaborador.

La implementación busca agilizar el análisis de grandes volúmenes de información y facilitar que los comentarios se conviertan en aprendizajes y acciones concretas. También pretende acercar información prácticamente en tiempo real a los equipos que atienden directamente a los huéspedes.

Posadas señaló que se encuentra entre las primeras compañías de Latinoamérica en incorporar estas nuevas capacidades de IA de Medallia. La empresa plantea que esta estrategia permitirá anticiparse a las necesidades de los viajeros, fortalecer los estándares de servicio y mantener experiencias consistentes en las distintas marcas de su portafolio.

Posadas busca fortalecer la hospitalidad mexicana con innovación

La compañía sostiene que la tecnología es una herramienta para fortalecer su cultura de servicio, en la que los colaboradores ocupan un lugar central y la escucha activa orienta las decisiones del negocio.

El vicepresidente de Estrategia, Marcas, Marketing y Capital Humano de Posadas, Javier Barrera, destacó que la innovación debe combinarse con la cercanía y autenticidad de la hospitalidad mexicana.

En Posadas creemos que el futuro de la hospitalidad se construye poniendo a las personas en el centro de cada decisión. Nuestra visión es seguir elevando los estándares de la industria, combinando la innovación y la tecnología de clase mundial con aquello que nos hace únicos: la calidez, cercanía y autenticidad de la hospitalidad mexicana. Escuchar a nuestros huéspedes y colaboradores nos permite evolucionar, anticiparnos a sus expectativas y crear experiencias memorables que trascienden cada estancia. Así es como seguimos consolidando nuestro liderazgo, generando valor para nuestros socios e inversionistas y haciendo realidad nuestro propósito de hacer del mundo un mejor lugar para viajar. Javier Barrera, vicepresidente de Estrategia, Marcas, Marketing y Capital Humano de Posadas

Con esta estrategia, Posadas busca integrar la Inteligencia Artificial a la gestión de la experiencia hotelera, utilizando la retroalimentación de huéspedes y colaboradores para orientar mejoras operativas y fortalecer su propuesta de hospitalidad.