El Gobierno de Monterrey autorizó nuevos estímulos fiscales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales, con descuentos en recargos, actualizaciones, sanciones y multas, además de beneficios para quienes realicen sus pagos a través de plataformas digitales.

Las medidas fueron aprobadas por el Cabildo y contemplan un descuento del 100 por ciento en recargos, actualizaciones y sanciones de contribuciones, cuando el sistema no los genere automáticamente. También se autorizó una reducción del 90 por ciento en multas de tránsito que no sean consideradas graves.

De acuerdo con la información municipal, los estímulos entrarán en vigor a partir de su aprobación y buscan ofrecer alternativas para que las personas contribuyentes regularicen sus adeudos y se mantengan al corriente en sus obligaciones fiscales.

¿Qué descuentos fiscales aprobó Monterrey?

El esquema autorizado por el Cabildo contempla distintos beneficios, según el tipo de adeudo y el medio de pago. Entre los principales estímulos se encuentran:

100% de descuento en recargos, actualizaciones y sanciones de contribuciones, cuando el sistema no los genere automáticamente.

90% de descuento en multas de tránsito que no sean consideradas graves.

5% de descuento en aprovechamientos pagados en línea.

2.5% de descuento en impuestos y derechos cubiertos por internet.

Con estos incentivos, el municipio busca facilitar la regularización de adeudos y fomentar el uso de herramientas digitales para realizar pagos de manera más accesible.

Cabildo de Monterrey amplía el Presupuesto de Egresos 2026

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó la tercera modificación al Presupuesto de Egresos 2026, que representa una ampliación de 291 millones 120 mil 735 pesos con 46 centavos.

Tras el ajuste, el presupuesto municipal quedó establecido en 11 mil 720 millones 665 mil 196 pesos con 97 centavos. La modificación también contempla cambios en distintas partidas del gasto municipal.

En materia catastral, los integrantes del Cabildo aprobaron los valores unitarios de suelo correspondientes a nuevos fraccionamientos, urbanizaciones y desarrollos bajo el régimen de propiedad en condominio. También avalaron los valores de predios específicos que fueron revisados por la Junta Municipal Catastral.

Este último acuerdo será enviado al Congreso del Estado de Nuevo León, instancia que determinará si lo ratifica o lo rechaza. Con estas disposiciones, el Gobierno de Monterrey busca incentivar el pago de contribuciones, facilitar la regularización fiscal y establecer alternativas para que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones municipales.