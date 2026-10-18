El Gobierno de Monterrey contará con una alternativa adicional para el tratamiento y la disposición de residuos sólidos urbanos no peligrosos, luego de que el Cabildo aprobara la celebración de un contrato con la empresa Red Recolector para utilizar su Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES), ubicado en Salinas Victoria.

La medida busca diversificar las opciones para trasladar y procesar la basura generada en la ciudad, así como fortalecer los servicios municipales de limpieza ante la suspensión del servicio de disposición de residuos de SIMEPRODE.

Monterrey contratará a Red Recolector tras suspensión de SIMEPRODE

De acuerdo con la información municipal, la decisión se tomó después de que se suspendiera el servicio de SIMEPRODE, pese a que el Ayuntamiento había realizado pagos correspondientes a ocho meses, por un monto total de 37.8 millones de pesos.

Ante esta situación, el contrato con Red Recolector permitirá contar con otra instalación para el procesamiento de los desechos, reducir la dependencia de un solo sitio y ampliar las alternativas operativas para su disposición final.

El Gobierno de Monterrey aclaró que la recolección de residuos en los domicilios se mantuvo con normalidad, por lo que la suspensión no representó una interrupción del servicio doméstico. La nueva opción está destinada a reforzar el manejo y tratamiento de los residuos una vez recolectados.

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó la expedición del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de Monterrey, documento que podrá consultarse en dependencias municipales y en formato electrónico a través del portal oficial del Ayuntamiento.

El instrumento permitirá identificar y clasificar zonas de riesgo relacionadas con fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y factores derivados de actividades humanas. También contempla medidas de mitigación para prevenir y atender posibles afectaciones a la población y sus bienes.

Monterrey autoriza concesiones y donación de inmueble

Entre los demás acuerdos aprobados, el Ayuntamiento autorizó la renovación por 10 años de la concesión de un inmueble a la Junta de Vecinos de la colonia Residencial La Española, que continuará funcionando como caseta de vigilancia.

Asimismo, se aprobó otorgar la concesión de un área pública a la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la colonia Tecnológico, destinada a actividades de convivencia y recreación comunitaria.

Finalmente, el Cabildo avaló la celebración de un contrato de donación a favor del Municipio de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Parque Atotonilco y Parque El Sabinal, en la colonia Barrio del Parque, en Ciudad Solidaridad. El predio se incorporará al patrimonio inmobiliario municipal.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Monterrey amplía sus alternativas para el manejo de residuos y avanza en medidas relacionadas con la prevención de riesgos, el uso de espacios comunitarios y la integración de bienes al patrimonio municipal.