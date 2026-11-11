El Gobierno de Monterrey intervino más de 100 mil metros cuadrados de áreas verdes en la zona de Paseo de Cumbres, como parte del programa “Resolviendo en tu Colonia”, mediante el cual desplegó a más de 150 trabajadores para realizar labores de mantenimiento en siete parques y atender reportes de bacheo.

La jornada estuvo a cargo de cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos, que concentraron sus actividades en el sector poniente de la ciudad, desde la avenida Leones hasta Lincoln, con trabajos de limpieza, poda y rehabilitación de espacios públicos.

Adrián de la Garza impulsa mantenimiento de siete parques en Cumbres

Durante la intervención se realizaron labores de poda, deshierbe, pepena y recolección de basura y desechos vegetales, además de trabajos de bacheo en distintas calles de la zona. También se atendieron más de 25 reportes relacionados con el estado de las vialidades.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, explicó que, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, se concentraron distintas cuadrillas operativas para brindar mantenimiento integral a siete parques y atender las necesidades reportadas por los habitantes.

El funcionario señaló que las lluvias recientes favorecieron el crecimiento de la hierba, lo que incrementó los requerimientos de mantenimiento en las áreas verdes.

Ahora con las lluvias la hierba creció un poco y con el mantenimiento normal no nos dábamos abasto; es por eso que se aplicó el programa de ‘Resolviendo en tu Colonia’, para que con el apoyo de todas las operativas atender este trabajo que es compromiso del alcalde, mantener áreas verdes limpias y en orden. Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos Monterrey.

Programa Resolviendo en tu Colonia lleva servicios públicos a más sectores de Monterrey

Hugo Salinas destacó que el programa “Resolviendo en tu Colonia” busca atender directamente las necesidades de los distintos sectores de Monterrey mediante jornadas en las que participan diversas áreas operativas del municipio.

A través de este esquema se realizan trabajos en calles, parques y espacios públicos, con el propósito de concentrar los servicios municipales en las zonas que requieren atención.

De acuerdo con el Gobierno de Monterrey, el programa también se ha implementado en las colonias Las Torres y Contry San Juanito, donde cuadrillas municipales han realizado labores de mantenimiento y atención de reportes ciudadanos.