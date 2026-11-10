El Gobierno de Monterrey ha retirado 9 mil 200 toneladas de basura del Canal Medular, en la zona norte de la ciudad, como parte de los trabajos de limpieza del Canal Medular, que registran un avance del 60 por ciento.

Las labores incluyen el retiro de basura, escombro y llantas para facilitar el flujo del agua en este desagüe y contribuir a la prevención de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Canal Medular registra 60 por ciento de avance en limpieza

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, supervisó los trabajos en el cruce de Antón de Alaminos y Cabezada, en el Barrio Santa Isabel, donde las cuadrillas municipales continúan con el retiro de residuos.

El funcionario explicó que el ritmo de las labores depende de las condiciones de cada tramo. En algunos puntos pueden ingresar retroexcavadoras y camiones de carga para agilizar las maniobras, mientras que en otros, debido a las limitaciones de espacio, se utilizan equipos compactos tipo Bobcat. Esta situación hace que algunos sectores requieran más tiempo para completar las tareas de limpieza.

Cuadrillas municipales continúan con trabajos de limpieza (cortesía)

Monterrey atiende solicitudes de vecinos de la zona norte

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas señaló que, aunque estos trabajos no corresponden directamente al municipio, se decidió intervenir ante las solicitudes constantes de los habitantes y la importancia de reducir posibles afectaciones durante las lluvias.

Aunque no es una responsabilidad propia del municipio, es una petición que escuchamos de manera continua en nuestras reuniones con vecinos. El mismo alcalde lo mencionó al inicio de la administración y, bueno, pues hay que limpiarlo a como dé lugar. Hugo Salinas, Secretario de Servicios Públicos

El secretario agregó que, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, las labores continuarán hasta completar la intervención de este sector.

Cuadrillas municipales continúan con trabajos de limpieza (cortesía)

Continúan trabajos en colectores pluviales de Monterrey

El Gobierno municipal mantendrá las acciones de limpieza en los colectores pluviales que atraviesan la ciudad, con el propósito de facilitar el desalojo del agua y reducir riesgos para las familias.

La intervención del Canal Medular forma parte de estos trabajos en la zona norte de Monterrey, donde el retiro de residuos busca mejorar las condiciones del desagüe y atender una de las principales preocupaciones de los vecinos.