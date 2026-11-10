El Gobierno de Monterrey inició los trabajos de rehabilitación de la vitapista del Parque Lincoln, con una inversión de 4 millones 250 mil pesos, para renovar las instalaciones destinadas a la actividad física y recreativa de las familias de la zona.

La obra forma parte del programa de Presupuesto Participativo, mediante el cual las y los habitantes pueden proponer y elegir proyectos prioritarios para sus colonias, con el propósito de orientar los recursos municipales a las necesidades de cada comunidad.

Monterrey renovará mil 100 metros cuadrados de la vitapista del Parque Lincoln

El proyecto contempla la intervención de mil 100 metros cuadrados de superficie, correspondientes a 550 metros lineales de pista. Los trabajos incluyen la demolición de la vitapista actual y la construcción de una nueva, además de la instalación de mil 120 metros lineales de cordones.

También se realizarán labores de pintura y reparación de un registro sanitario, así como de conexiones y andadores que presentan daños o desniveles. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad del espacio público.

De acuerdo con la planeación municipal, se estima que la obra concluya en aproximadamente dos meses. Durante este periodo, se solicitó la comprensión de las personas usuarias del parque, debido a que la vitapista es frecuentada por habitantes que acuden a caminar, correr y realizar actividades deportivas.

Monterrey inicia obras para renovar la vitapista del Parque Lincoln. (Cortesía)

Presupuesto Participativo impulsa mejoras en espacios públicos de Monterrey

La rehabilitación de la vitapista responde a las propuestas de la ciudadanía, que participa en la selección de proyectos para mejorar la infraestructura de sus colonias.

Con esta intervención, el Gobierno de Monterrey busca recuperar las condiciones del Parque Lincoln y mantener espacios adecuados para la activación física, la recreación y la convivencia comunitaria.

El proyecto forma parte de las acciones municipales orientadas al mejoramiento de los espacios públicos y al fortalecimiento de la participación vecinal en las decisiones sobre infraestructura urbana.