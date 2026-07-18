Durante la primera sesión ordinaria de julio, el Cabildo de Monterrey destacó los avances del municipio en materia de inclusión social, especialmente tras la puesta en marcha del Sistema Integral para el Desarrollo de la Autonomía y Vida Independiente de Personas con Discapacidad.

Las y los integrantes del Ayuntamiento señalaron que esta estrategia busca identificar y fortalecer las capacidades de cada persona mediante un modelo de atención multidisciplinario enfocado en promover su autonomía, inclusión y participación activa en la sociedad.

Ciudad de la Inclusión concentra servicios especializados

El modelo opera en las instalaciones renovadas de la Ciudad de la Inclusión, donde se ofrecen servicios de rehabilitación, atención médica, terapia física y ocupacional, apoyo psicológico, capacitación para la vida independiente y acompañamiento a familias y personas cuidadoras.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, este esquema reúne diversos servicios especializados en un mismo espacio, con el propósito de facilitar el acceso a una atención integral para las personas con discapacidad.

Las y los integrantes del Cabildo de Monterrey señalaron que este proyecto fortalece las políticas públicas dirigidas a garantizar una mayor igualdad de oportunidades mediante infraestructura accesible, atención especializada y programas orientados al desarrollo personal y social.

Cabildo reconoce operativo por Regio Fest y Mundial 2026

Durante la sesión también se reconoció el trabajo coordinado de las dependencias municipales en los operativos implementados con motivo del Regio Fest y las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las labores estuvieron a cargo de las áreas de Seguridad, Servicios Públicos y Protección Civil, las cuales realizaron acciones para mantener el orden, la limpieza y la atención a visitantes en el Centro de Monterrey y el Barrio Antiguo.

El Ayuntamiento destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que combina programas de inclusión social con operativos de atención ciudadana y mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad, la convivencia y la calidad de los servicios municipales para habitantes y visitantes.