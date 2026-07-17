El Gobierno de Monterrey, a través del DIF Municipal, superó la entrega de 4 mil aparatos funcionales durante la presente administración, como parte de su estrategia para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y adultos mayores.

La entrega más reciente se realizó en la Ciudad de la Inclusión, donde se distribuyeron 120 aparatos funcionales, entre ellos sillas de ruedas estándar y especiales, andadores, bastones, muletas y sillas para baño, con el objetivo de facilitar la movilidad y promover una mayor autonomía entre las personas beneficiarias.

DIF Monterrey fortalece la movilidad y autonomía de personas con discapacidad

Los apoyos forman parte de un programa permanente dirigido a personas con discapacidad permanente o temporal, así como a adultos mayores con alguna limitación física.

El objetivo es brindarles herramientas que les permitan desplazarse con mayor seguridad y participar de forma más activa en la vida familiar y comunitaria.

Además de la entrega de equipo, el DIF Monterrey ofrece servicios de rehabilitación, atención médica, terapias y programas especializados, enfocados en impulsar el desarrollo integral, la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad.

Monterrey impulsa políticas para una ciudad más incluyente

La administración municipal destacó que esta estrategia busca reducir las barreras de movilidad y garantizar el acceso a servicios y apoyos que favorezcan la igualdad de oportunidades para este sector de la población.

Con la entrega de más de 4 mil aparatos funcionales, Monterrey consolida uno de sus programas sociales de mayor alcance en beneficio de las personas con discapacidad, al acercar apoyos que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de las familias regiomontanas.

A través de estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a construir una ciudad más incluyente, accesible y solidaria, donde las personas con discapacidad cuenten con mayores oportunidades para desarrollar una vida independiente y participar plenamente en la comunidad.