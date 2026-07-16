Monterrey puso en marcha el Sistema Integral para el Desarrollo de la Autonomía y Vida Independiente, un modelo de atención que busca fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad mediante servicios especializados enfocados en impulsar su independencia y participación en la sociedad.

El programa operará en las instalaciones renovadas de la Ciudad de la Inclusión, un espacio que ofrecerá atención gratuita a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultos mayores con discapacidad, así como acompañamiento para sus familiares y cuidadores.

La rehabilitación del complejo requirió una inversión superior a 51 millones de pesos, con el objetivo de consolidar un modelo de atención integral a nivel municipal.

Monterrey fortalece la atención a personas con discapacidad

El nuevo sistema contempla una evaluación integral para cada usuario, a partir de la cual se diseñará un plan personalizado para desarrollar habilidades relacionadas con la movilidad, la comunicación, la autonomía personal y la inclusión educativa, social y laboral.

Como parte del modelo, la Ciudad de la Inclusión cuenta con áreas especializadas para rehabilitación física, terapia ocupacional, estimulación sensorial, atención psicológica, capacitación para la vida independiente y acompañamiento a familiares y cuidadores, lo que permitirá brindar atención multidisciplinaria en un mismo espacio.

Ciudad de la Inclusión impulsa la autonomía y la vida independiente en Monterrey

Además de los procesos de rehabilitación, el programa busca proporcionar herramientas para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con mayor independencia en sus actividades cotidianas, favoreciendo su integración en distintos ámbitos y mejorando su calidad de vida.

De acuerdo con el Gobierno de Monterrey, la implementación de este sistema forma parte de una estrategia para fortalecer las políticas públicas de inclusión, mediante servicios que promuevan la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Con este modelo, el municipio busca consolidar una atención integral basada en infraestructura especializada, programas innovadores y servicios orientados a fomentar la autonomía, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias.