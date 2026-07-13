Monterrey puso en marcha la segunda etapa del programa Transformando Monterrey para complejos habitacionales, una estrategia de regeneración urbana que busca rehabilitar edificios multifamiliares y mejorar el entorno comunitario en distintos sectores de la ciudad.

La nueva fase comenzó en el Desarrollo Urbano Reforma (DUR), donde se intervendrán 352 departamentos distribuidos en 22 edificios, con el objetivo de beneficiar de manera directa a más de mil habitantes mediante la rehabilitación de fachadas y el mejoramiento de espacios comunes.

Además de la renovación de los inmuebles, el programa contempla acciones para recuperar el entorno urbano y fortalecer la convivencia entre las familias.

Transformando Monterrey lleva servicios y mejora espacios públicos

Como parte de esta segunda etapa, el municipio desplegó una brigada integral de servicios para realizar labores de limpieza, poda de árboles, mantenimiento de áreas verdes, descacharrización, reparación de juegos infantiles y rehabilitación de espacios públicos.

A la par, se instalaron módulos para acercar diversos servicios municipales a las y los vecinos, entre ellos el registro a programas sociales y de salud, jornadas de vacunación para perros y gatos y actividades recreativas dirigidas a niñas, niños y familias.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan generar entornos más seguros, funcionales y agradables, además de facilitar el acceso de la población a distintos servicios públicos.

Programa busca fortalecer la convivencia en complejos habitacionales de Monterrey

La segunda etapa de Transformando Monterrey da continuidad a las intervenciones realizadas previamente en sectores como Barrio Antiguo, Burócratas Municipales y Sierra Ventana, donde el programa ha contribuido a mejorar la imagen urbana y recuperar espacios compartidos.

El Gobierno de Monterrey destacó que la estrategia no solo contempla la rehabilitación de la infraestructura habitacional, sino también el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la participación ciudadana y el tejido social mediante proyectos que impacten de forma directa en la calidad de vida de las comunidades.

Con este programa, la administración municipal busca continuar impulsando la regeneración urbana y el mejoramiento de los espacios públicos para promover comunidades más seguras, ordenadas e incluyentes en la capital de Nuevo León.