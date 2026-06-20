Como parte de las acciones permanentes de mantenimiento urbano, el Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza realizó trabajos de rehabilitación en el puente vehicular ubicado en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Francisco I. Madero, una de las zonas con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

Las labores se llevaron a cabo durante la noche y la madrugada para reducir las afectaciones al tránsito y garantizar condiciones más seguras para automovilistas y usuarios de esta importante vialidad.

El Gobierno de Monterrey realizó trabajos de rehabilitación en el puente vehicular de Gonzalitos y Francisco I. Madero. (cortesía)

Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey despliega más de 70 trabajadores y supervisa avenidas principales

Para la ejecución de los trabajos participaron más de 70 elementos de distintas zonas operativas de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey, apoyados con 10 unidades de maquinaria ligera y pesada.

La intervención permitió rehabilitar entre 400 y 500 metros cuadrados de carpeta asfáltica que presentaban desgaste y daños ocasionados por las precipitaciones registradas en las últimas semanas, lo que contribuirá a reducir riesgos para quienes transitan diariamente por la zona.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente de supervisión y mantenimiento de las principales vialidades del municipio, priorizando las zonas de mayor flujo vehicular y aquellas donde se registran reportes ciudadanos.

Además de preservar las condiciones de movilidad, los trabajos buscan prolongar la vida útil de la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a las y los ciudadanos que utilizan diariamente las principales arterias de Monterrey.