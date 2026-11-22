La construcción y rehabilitación del Circuito Vial Cumbres, en el poniente de Monterrey, registra avances de entre 65 y 75 por ciento en sus dos principales conexiones. Los trabajos se realizan en las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Alejandro de Rodas, con una inversión conjunta superior a 238 millones de pesos.

Los proyectos contemplan la ampliación de carriles, construcción de banquetas y modernización de infraestructura urbana, con el objetivo de fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

Avenida Ruiz Cortines registra hasta 70% de avance en Circuito Vial Cumbres

En la conexión de avenida Adolfo Ruiz Cortines, en el tramo comprendido entre avenida Castellana y Cumbres de San Agustín, se destinan más de 56 millones de pesos para construir y rehabilitar 300 metros lineales de vialidad.

El proyecto contempla tres carriles por sentido, banquetas, dos cruces peatonales y la instalación de 24 luminarias. De acuerdo con el avance reportado, esta intervención se encuentra entre 65 y 70 por ciento de ejecución.

Una parte del tramo ya cuenta con pavimentación, mientras continúan los trabajos de terracería, construcción de banquetas y colocación de alumbrado público. También se realizan obras complementarias para las redes de agua potable, drenaje sanitario y gas.

Ampliación de avenida Alejandro de Rodas alcanza 75% de avance

El segundo frente corresponde a la ampliación de avenida Alejandro de Rodas, desde Monte Everest hasta avenida Castellana. Esta obra registra un avance general del 75 por ciento y cuenta con una inversión superior a 182 millones de pesos.

La intervención comprende mil 800 metros lineales e incluye tres carriles por sentido y banquetas. En este tramo ya concluyeron los trabajos de desmonte, terracerías y las obras de drenaje pluvial, agua potable y drenaje sanitario.

Actualmente, las labores se concentran en la construcción de guarniciones y banquetas, la instalación de alumbrado público y la habilitación de la red de gas y líneas eléctricas de media tensión.

De acuerdo con la programación de la obra, se prevé que la ampliación de avenida Alejandro de Rodas concluya durante diciembre, mientras continúan los trabajos en la conexión de Ruiz Cortines.

Con el Circuito Vial Cumbres, el Gobierno de Monterrey desarrolla obras de ampliación y modernización de infraestructura en el poniente de la ciudad, orientadas a facilitar los traslados y fortalecer la movilidad en este sector.