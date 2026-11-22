El Gobierno de Monterrey y el DIF municipal instalaron el Consejo Consultivo Ciudadano de Atención al Adulto Mayor, un organismo que busca fortalecer las políticas públicas de atención, protección e inclusión de las personas adultas mayores.

El Consejo incorporará la experiencia de especialistas y representantes de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación de programas municipales, además de emitir recomendaciones e impulsar iniciativas relacionadas con la salud, la accesibilidad y el envejecimiento activo.

Patricia Colunga Monsiváis presidirá el Consejo Consultivo de Monterrey

Como presidenta ciudadana del organismo fue designada Patricia Colunga Monsiváis, fundadora del Instituto Gente Graciosa, quien cuenta con una trayectoria de trabajo en favor de las personas mayores y ha sido reconocida por sus buenas prácticas en materia de educación de calidad.

La integración del Consejo también contempla la participación de representantes del DIF municipal y vocales ciudadanos, quienes colaborarán en la identificación de necesidades y la elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de vida de este grupo de la población.

Entre los temas prioritarios que atenderá el organismo se encuentran las situaciones de abandono, maltrato y vulnerabilidad que pueden enfrentar las personas adultas mayores. También se buscará fortalecer los mecanismos de protección de su integridad y el respeto a sus derechos.

Monterrey impulsará la protección de adultos mayores con el programa Habla por Ellos

Durante la instalación del Consejo se destacó la importancia del programa municipal “Habla por Ellos”, una iniciativa que busca visibilizar las problemáticas que enfrenta este sector y brindar acompañamiento a quienes necesitan apoyo ante situaciones de violencia o abandono.

El organismo permitirá sumar las propuestas de especialistas y ciudadanos a las acciones del gobierno municipal, con el propósito de impulsar estrategias relacionadas con el bienestar, la salud y la inclusión de las personas mayores.

Con la creación de este espacio de participación, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la colaboración entre sociedad y autoridades para promover condiciones que permitan a las personas adultas mayores vivir una vejez digna, activa y con respeto a sus derechos.