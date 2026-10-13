La tarde de este martes, alrededor de las 13:15 horas, un puente peatonal situado en avenida Constitución, en Monterrey, colapsó sobre un automóvil que circulaba por los carriles exprés hacia el poniente.

El conductor del vehículo que quedó bajó la estructura de concreto resultó ileso, mientras que otro sufrió golpes en el cuerpo.

El incidente fue reportado por personas que transitaban por la vialidad.

Colapsa puente peatonal en Monterrey (@seguridadmtymx / X)

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana para comenzar a valorar a los afectados. Más tarde, se unió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las aseguradores de los terceros.

Personal de tránsito cerró los carriles exprés de la Av. Constitución, desde avenida Revolución. Paralelamente se realizan corte viales y se recomienda a los automovilistas evitar la zona.

¿Qué provocó la caída de un puente peatonal en Monterrey?

De acuerdo con primeros reportes, antes de que colapsara el puente, una retroexcavadora con exceso de dimensiones que se iba trasladando en una grúa, golpeó el centro del puente peatonal.

El impacto habría provocó su desestabilización, por lo que al comprometerse su estructura terminó desmoronándose sobre un automóvil.

La empresa constructora Mota-Engil, encargada de las obras del sistema de transporte tipo monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, reconoció que una de sus unidades de carga que circulaba por avenida Constitución causó el desplome del puente peatonal.

A través de un comunicado informó contar con el respaldo y las pólizas de seguro pertinentes para cubrir los daños ocasionados tanto a la infraestructura vial como al auto particular.

Así como envió a la zona grúas de gran capacidad, plataformas y maquinaria especializada para la limpieza total de la vía.

La circulación será restablecida una vez que se garantice la seguridad de los conductores.