Samuel García afirma que Mota-Engil asumió la responsabilidad total por colapso de puente en Monterrey

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, afirmó que la empresa Mota-Engil asumió la responsabilidad total por el colapso de un puente en la ciudad de Monterrey.

Puntualmente, se trata un puente que colapsó sobre carriles de la avenida Constitución a causa de maquinaria pesada que en la zona realiza trabajos de construcción de la Línea 4 del Metro.

Pese a que parte del puente cayó sobre un auto que pasaba por el sitio, autoridades de Nuevo León informaron que no hay personas lesionadas por estos hechos.

Colapsa puente peatonal en Monterrey (@seguridadmtymx / X)

Samuel García garantiza continuidad de obras pese a colpaso de puente; supervisará reconstrucción por Mota-Engil

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Samuel García destacó que Mota-Engil asumirá íntegramente los costos de reparación del puente peatonal que cayó en la avenida Constitución de Monterrey.

De igual forma, aseguró que se harán responsables de las maniobras operativas necesarias para atender las afectaciones, causadas tanto a la infraestructura pública como al vehículo particular.

En su mensaje, García aclaró que este desafortunado accidente no perjudicará la planeación del sistema de movilidad urbana, ante las diversas obras que complican el tránsito en Monterrey.

Por ello, garantizó que la edificación de las nuevas líneas del Metro continuará, respetando los plazos de entrega y compromisos establecidos previamente sin sufrir ningún tipo de retraso.

El gobernador indicó que supervisará de manera permanente el cumplimiento de estas obligaciones bajo los más estrictos estándares de protección para que no se repita un nuevo accidente.

Asimismo, las autoridades reiteraron que se informará de forma continua sobre cualquier avance en los trabajos de reconstrucción por parte de Mota-Engil para brindar certeza y tranquilidad a la ciudadanía neolonesa.