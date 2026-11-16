El Gobierno de Monterrey realizó una feria de salud por el Día Mundial de la Diabetes, en la que decenas de ciudadanos tuvieron acceso a consultas médicas y dentales, pruebas de glucosa y servicios de vacunación gratuitos.

La jornada reunió distintas actividades de prevención y orientación médica en un mismo espacio, con el propósito de facilitar la detección oportuna de posibles problemas de salud y acercar servicios a las familias regiomontanas.

Feria de salud en Monterrey ofrece pruebas de glucosa y consultas gratuitas

Durante el encuentro, las y los asistentes pudieron recibir atención médica y dental, además de realizarse pruebas de glucosa y acceder a servicios de vacunación. Estas acciones estuvieron enfocadas en acercar alternativas de atención preventiva a la población.

Como parte del programa, también se organizaron dinámicas de activación física y talleres de alimentación saludable, en los que se brindó orientación sobre la importancia de mantener hábitos que contribuyan al bienestar y ayuden a prevenir enfermedades crónicas.

La feria permitió concentrar diferentes servicios de atención y orientación en un mismo lugar, para que las personas pudieran revisar su estado de salud y conocer opciones para cuidar su bienestar.

Feria de salud en Monterrey promueve la prevención de la diabetes
Feria de salud en Monterrey promueve la prevención de la diabetes (Cortesía)

Monterrey promueve la prevención y detección oportuna de la diabetes

Las actividades se realizaron en el marco del Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca generar conciencia sobre este padecimiento y destacar la importancia de la prevención, el diagnóstico y la atención médica.

A través de este tipo de jornadas, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer sus estrategias de atención preventiva y facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios gratuitos de salud.

El objetivo de estas acciones es promover hábitos saludables, acercar orientación médica a las familias y contribuir al cuidado de la salud de la población regiomontana.

Feria de salud en Monterrey promueve la prevención de la diabetes
Feria de salud en Monterrey promueve la prevención de la diabetes (Cortesía)