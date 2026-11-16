El Gobierno de Monterrey realizó una feria de salud por el Día Mundial de la Diabetes, en la que decenas de ciudadanos tuvieron acceso a consultas médicas y dentales, pruebas de glucosa y servicios de vacunación gratuitos.

La jornada reunió distintas actividades de prevención y orientación médica en un mismo espacio, con el propósito de facilitar la detección oportuna de posibles problemas de salud y acercar servicios a las familias regiomontanas.

Feria de salud en Monterrey ofrece pruebas de glucosa y consultas gratuitas

Durante el encuentro, las y los asistentes pudieron recibir atención médica y dental, además de realizarse pruebas de glucosa y acceder a servicios de vacunación. Estas acciones estuvieron enfocadas en acercar alternativas de atención preventiva a la población.

Como parte del programa, también se organizaron dinámicas de activación física y talleres de alimentación saludable, en los que se brindó orientación sobre la importancia de mantener hábitos que contribuyan al bienestar y ayuden a prevenir enfermedades crónicas.

La feria permitió concentrar diferentes servicios de atención y orientación en un mismo lugar, para que las personas pudieran revisar su estado de salud y conocer opciones para cuidar su bienestar.

Feria de salud en Monterrey promueve la prevención de la diabetes (Cortesía)

Monterrey promueve la prevención y detección oportuna de la diabetes

Las actividades se realizaron en el marco del Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca generar conciencia sobre este padecimiento y destacar la importancia de la prevención, el diagnóstico y la atención médica.

A través de este tipo de jornadas, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer sus estrategias de atención preventiva y facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios gratuitos de salud.

El objetivo de estas acciones es promover hábitos saludables, acercar orientación médica a las familias y contribuir al cuidado de la salud de la población regiomontana.