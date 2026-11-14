Durante un operativo integral de limpieza realizado por el Gobierno de Monterrey en la colonia Moderna, se recolectaron más de 100 toneladas de basura, cacharros y escombro con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos y fortalecer el mantenimiento urbano del sector.

En las labores participaron más de 150 trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes realizaron actividades de barrido manual, pepena, recolección de basura y retiro de escombro.

El despliegue incluyó la intervención de las cinco zonas operativas de la dependencia, así como de las direcciones Operativa, de Imagen Urbana y Servicios Técnicos.

Jornada de limpieza incluyó trabajos de bacheo y mantenimiento

Como parte de la jornada también se contemplaron trabajos de bacheo en las 78 manzanas que conforman la colonia, además del mantenimiento de infraestructura urbana.

En este rubro, se logró rehabilitar 22 luminarias que presentaban fallas, contribuyendo a mejorar las condiciones de iluminación en las calles.

Las acciones realizadas se suman a los trabajos de descacharrización que se realizan en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos, se han alcanzado 350 jornadas de este tipo, con el retiro acumulado de más de 3 mil 500 toneladas de residuos voluminosos que no pueden ser procesados mediante el servicio habitual de recolección.

Cada operativo realizado por el Gobierno de Monterrey permite retirar alrededor de 10 toneladas de objetos en desuso, como muebles, calentadores y electrodomésticos, ofreciendo a las familias una alternativa para disponer adecuadamente de estos artículos y evitar que terminen en calles o espacios públicos.

Monterrey realiza jornada de limpieza en colonia Moderna (cortesía )

Gobierno de Monterrey busca mejorar imagen urbana

La jornada en la colonia Moderna también contó con la colaboración de personal de las empresas Cemex y Ternium, fortaleciendo la coordinación entre distintos sectores para contribuir al mejoramiento del entorno urbano.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno de Monterrey busca mantener colonias más limpias, ordenadas y funcionales, mediante acciones integrales que atienden tanto la recolección de residuos como el mantenimiento de calles, luminarias y espacios de uso común.