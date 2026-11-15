El Gobierno de Monterrey participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en la Ciudad de México, donde autoridades municipales de distintas entidades intercambiaron experiencias y analizaron mecanismos de colaboración para fortalecer la prevención y el combate a la delincuencia.

Durante el encuentro se abordaron los principales retos de seguridad pública, la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la importancia de mantener el trabajo conjunto entre municipios, más allá de las diferencias políticas.

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal elige a Adolfo Cerqueda

Como parte de los trabajos de la asamblea, Adolfo Cerqueda Rebollo fue elegido como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y rindió protesta durante la sesión.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó la agenda de trabajo para 2027, enfocada en fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la colaboración entre autoridades municipales, estatales y federales.

Entre los temas prioritarios se planteó reforzar la vigilancia en los límites territoriales, mejorar la coordinación operativa y dar seguimiento a los compromisos establecidos con el Gobierno Federal.

También se abordó la necesidad de avanzar en la profesionalización y certificación policial, así como homologar criterios para el manejo de información e inteligencia entre las corporaciones.

Monterrey participa en acuerdos contra la extorsión y el crimen organizado

Durante la asamblea se destacó la importancia de fortalecer las acciones conjuntas contra delitos de alto impacto, particularmente la extorsión y las actividades del crimen organizado, mediante estrategias que permitan mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones municipales.

Los trabajos se desarrollaron en el marco de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación regional.

Con su participación, el Gobierno de Monterrey destacó la importancia del intercambio de experiencias y la colaboración interinstitucional para fortalecer las capacidades de seguridad pública y contribuir a generar entornos más seguros para la ciudadanía.