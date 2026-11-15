El Gobierno de Monterrey intensificó los trabajos de limpieza y mantenimiento en la Basílica de Guadalupe y sus alrededores, como parte de los preparativos para recibir a miles de visitantes durante la celebración del próximo 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio realiza una segunda intervención en la zona, donde decenas de trabajadores llevan a cabo labores de poda, barrido, deshierbe, recolección de residuos y pintura, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza.

Monterrey realiza limpieza y mantenimiento en la Basílica de Guadalupe

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia, supervisaron las actividades que se desarrollan en los alrededores del santuario.

Como parte de los preparativos, el municipio colocará contenedores y botes de basura en puntos estratégicos para facilitar la disposición de residuos durante la temporada de peregrinaciones.

Marcelo Segovia explicó que estos recipientes permitirán que comerciantes y visitantes depositen la basura en los lugares correspondientes y contribuirán a mantener el orden en la zona.

Por su parte, Hugo Salinas informó que entre octubre y diciembre de 2025 se recolectaron 140 toneladas de residuos durante la temporada de peregrinaciones, en la que se recibió a más de mil 100 contingentes y miles de visitantes.

Para 2026, el municipio prevé recibir nuevamente alrededor de mil 100 peregrinaciones, por lo que mantendrá las labores de limpieza y atención en el sector.

Basílica de Guadalupe en Monterrey registra recolección de cinco toneladas de basura

El Gobierno de Monterrey informó que, durante una primera etapa de intervención, se realizaron trabajos de deshierbe en 5 mil metros cuadrados alrededor de la Basílica de Guadalupe y se recolectaron poco más de cinco toneladas de basura.

Las autoridades municipales también hicieron un llamado a comerciantes y visitantes para mantener limpios sus espacios, evitar arrojar residuos en la vía pública y utilizar los contenedores que serán instalados en distintos puntos.

El municipio señaló que las labores continuarán de manera permanente durante la temporada de peregrinaciones, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos que recibirán a quienes acudan a las celebraciones del 12 de diciembre.