El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza entregó reconocimientos a personal de la Dirección de Protección Civil por su trayectoria de más de 20 años de servicio y por participar en actos heroicos en beneficio de la ciudadanía.

La ceremonia se realizó como parte del Día Nacional de Protección Civil, celebrado el pasado sábado, y fue encabezada por el comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz.

Durante el evento, el comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey destacó la labor de los elementos y los exhortó a mantener el espíritu de servicio que caracteriza a la corporación.

Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, por el trabajo que han realizado, Protección Civil también es importante en nuestra Secretaría, como el resto de las áreas. Por eso hoy estamos aquí reconociendo su labor y esperamos que sigan mostrando ese espíritu de servicio que los caracteriza. Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general

Monterrey reconoce a personal de Protección Civil por trayectoria. (cortesía )

Reconocen a elementos por hasta 26 años de servicio

El director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt, destacó la trayectoria de los elementos reconocidos y los actos de servicio que motivaron los reconocimientos.

A las personas que tienen en la corporación 24, 25 y 26 años de servicio, se les otorgó un reconocimiento y también a cinco elementos que tuvieron un acto heroico, en lo que va de la administración, ya sea por salvar una vida o rescate de ciudadanos. Daniel Betancourt, director de Protección Civil de Monterrey

En total, cinco elementos fueron reconocidos por participar en actos heroicos durante la actual administración, relacionados con el salvamento de vidas o rescate de ciudadanos.

La ceremonia contó también con la presencia de Jorge Márquez, comisario en jefe; Raúl Cázares, inspector de Operación Policial; Jorge Ortega, inspector de Inteligencia; y Lorena Sánchez, inspectora de Investigación, además de otros directores de la corporación.