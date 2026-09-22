El gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), participó en la Mega Jornada de Limpieza del Río Pesquería, convocada por el Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

La jornada reunió a más de 300 personas, entre autoridades y sociedad civil, quienes trabajaron en la limpieza de un tramo de aproximadamente 1.2 kilómetros del Río Pesquería, ubicado entre los municipios de Monterrey y General Escobedo.

Como resultado de las labores fueron retiradas 2.5 toneladas de residuos y 50 neumáticos, con el objetivo de contribuir al saneamiento, restauración y conservación de este cuerpo de agua.

Monterrey participa en Mega Jornada de Limpieza. (cortesía )

Monterrey suma esfuerzos para recuperar el Río Pesquería

Por indicaciones del alcalde Adrián de la Garza, el Gobierno de Monterrey participó en la actividad debido a la importancia del Río Pesquería y a la necesidad de fortalecer las acciones para su recuperación y conservación.

En representación de SEDUSO acudió Abraham Hernández Montemayor, director para una Ciudad Verde, quien encabezó la participación del personal de la dependencia en las labores de limpieza y retiro de residuos.

Monterrey participa en Mega Jornada de Limpieza. (cortesía )

La actividad comenzó a las 9:00 horas, teniendo como punto de reunión la Plaza del Triángulo, ubicada en el cruce de la avenida Antiguos Ejidatarios y la calle Jacinto Treviño, en Monterrey.

La Mega Jornada de Limpieza del Río Pesquería reunió a autoridades, instituciones y sociedad civil para realizar acciones coordinadas en favor del cuidado de los recursos naturales y la recuperación de espacios que forman parte del entorno urbano.