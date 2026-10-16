El Gobierno de Monterrey realizará la 19.ª edición del programa Adopta un Árbol MTY, mediante la entrega de especies nativas para que las familias regiomontanas las planten y cuiden, con el objetivo de ampliar la cobertura vegetal y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

La jornada se llevará a cabo el sábado 24 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, en el Parque El Aeropuerto, ubicado en la calle Capitán Fernández de Castro 6762, en la colonia Campestre Medero.

Monterrey entregará árboles nativos para impulsar la reforestación urbana

A través de esta iniciativa, las personas participantes podrán adoptar árboles nativos y contribuir al aumento de la vegetación en las zonas urbanas. El programa busca fomentar una cultura ambiental basada en la corresponsabilidad, en la que la ciudadanía participe tanto en la recepción de los ejemplares como en su plantación y cuidado a largo plazo.

La iniciativa es impulsada por el área de Desarrollo Urbano Sostenible, como parte de las acciones municipales para ampliar las áreas verdes, fortalecer la infraestructura verde y promover una ciudad más sostenible y resiliente ante los efectos del cambio climático.

Los árboles ayudan a generar sombra, mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos y captar dióxido de carbono. Además, la selección de especies adecuadas para las condiciones de la región favorece su adaptación y desarrollo.

Para participar, las personas interesadas deberán contar con un espacio adecuado dentro del municipio de Monterrey para plantar el ejemplar y comprometerse con su traslado, plantación, riego y mantenimiento.

Monterrey realizará la 19.ª edición de Adopta un Árbol MTY. (Cortesía)

¿Cómo registrarse para adoptar un árbol en Monterrey?

El registro deberá realizarse antes del evento mediante la plataforma habilitada por el municipio. Una vez completado el formulario, las personas participantes recibirán por correo electrónico un número de registro, que será necesario para recoger el árbol.

La convocatoria establece que las personas deberán acudir en un vehículo y presentar una identificación oficial del adoptante. Se entregarán máximo dos árboles por vehículo, sujetos a la disponibilidad de las especies.

El compromiso con el cuidado posterior de los ejemplares es fundamental para favorecer su supervivencia y crecimiento. Por ello, el programa Adopta un Árbol MTY busca que la participación ciudadana vaya más allá de recibir un árbol y contribuya a la conservación de las áreas verdes de la ciudad.

Con esta edición, el Gobierno de Monterrey busca sumar esfuerzos con las familias para ampliar la cobertura vegetal, fortalecer la conciencia ambiental y promover una ciudad con más espacios verdes.