El Gobierno de Monterrey realizó un recorrido de supervisión por el Circuito Vial Huajuco junto con autoridades de los municipios de Santiago y Allende, con el objetivo de constatar los avances de una de las obras de infraestructura más importantes para la movilidad del sur del área metropolitana.

Durante la visita, las autoridades revisaron las distintas etapas del proyecto y destacaron el impacto regional que tendrá esta obra para mejorar la conectividad entre municipios.

Supervisan obras que se encuentran en fase final

El recorrido incluyó el puente vehicular sobre el arroyo El Calabozo, el paso superior de La Rioja-Las Estancias, la ampliación de la avenida Acueducto y el túnel que cruza por debajo de la Carretera Nacional.

De acuerdo con la información presentada durante la supervisión, estas obras se encuentran en su fase final de construcción.

El Circuito Vial Huajuco permitirá conectar los sectores oriente y poniente del sur de Monterrey sin necesidad de utilizar la Carretera Nacional.

Con ello, se busca disminuir la carga vehicular sobre esta vía, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa más segura y eficiente para las personas que diariamente se desplazan entre Monterrey, Santiago y Allende.

Obra amplió su cobertura original para incrementar su alcance

Inicialmente, el proyecto contemplaba la conexión entre los sectores de La Rioja y Palmares.

Sin embargo, tras ajustes técnicos y financieros, la cobertura fue ampliada para abarcar desde la avenida Acueducto y el Antiguo Camino a Villa de Santiago hasta el sector Carolco, lo que incrementó el alcance y los beneficios de la obra para la zona sur.

Circuito Vial Huajuco integra tres componentes principales

La infraestructura está conformada por tres grandes componentes: El primero corresponde al corredor vial Acueducto–Antiguo Camino a Villa de Santiago, que incluye una avenida de tres carriles por sentido y un túnel.

El segundo contempla los carriles laterales oriente de la Carretera Nacional, con puentes sobre los arroyos El Calabozo y La Virgen.

El tercero es el paso superior vehicular ubicado en el cruce de Carretera Nacional y avenida La Rioja, el cual incorpora infraestructura para peatones, ciclistas, áreas verdes y una parada de transporte público.

Buscan impulsar desarrollo urbano y conectividad

Además de fortalecer la comunicación entre municipios, el proyecto pretende impulsar un desarrollo urbano más ordenado en el corredor del Huajuco.

Con esta infraestructura, el Gobierno de Monterrey busca mejorar las condiciones de movilidad para habitantes, trabajadores y visitantes del sur de Nuevo León, además de reforzar la conectividad metropolitana y la calidad de vida en la región.