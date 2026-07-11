Como parte del fortalecimiento de la Justicia Cívica en Nuevo León, cuatro funcionarios de Monterrey recibieron capacitación federal para el Uso de la Mediación y Conciliación de Controversias, ampliando sus capacidades para atender conflictos de manera pacífica y eficiente.

Los integrantes de la Secretaría de Participación Ciudadana ya contaban con una certificación estatal en esta materia, pero ahora suman una acreditación federal que les permite fungir como facilitadores en la resolución de controversias.

Con esta nueva certificación, los servidores públicos actualizaron sus conocimientos para intervenir en los asuntos contemplados por la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (Ley MASC), principalmente aquellos relacionados con los ámbitos civil y mercantil.

La certificación fue entregada durante una ceremonia encabezada por la Magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como por el Director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, Jesús España Lozano.

Cuatro funcionarios municipales obtuvieron certificación federal para actuar como facilitadores de controversias. (cortesía)

Certificación fortalece centros municipales de mediación

La acreditación fortalece al Centro y a las Unidades Municipales de Mediación de Monterrey, al contar con personal certificado tanto en el ámbito estatal como nacional.

Esto permitirá brindar una atención más especializada a la ciudadanía, impulsar la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo y fortalecer una cultura de paz dentro de la comunidad.

¿Qué son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias?

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son procedimientos legales que permiten resolver conflictos sin recurrir a juicios largos y costosos.

Entre ellos se encuentran: