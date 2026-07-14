Monterrey concluyó la rehabilitación del Parque Los Navegantes y del camellón ubicado sobre la calle Guillermo Baffin, en la colonia Cumbres 5.º Sector, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y ofrecer a las familias áreas recreativas más seguras, accesibles y funcionales.

La intervención representó una inversión de 7.5 millones de pesos e incluyó la renovación integral del parque y la adecuación del camellón, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la convivencia comunitaria y ampliar la infraestructura recreativa del sector.

Monterrey renueva infraestructura y espacios públicos en Cumbres 5.º Sector

Entre las principales acciones destacan la rehabilitación de la cancha de fútbol 7 con nuevo pasto sintético, la instalación de 60 bancas metálicas, la construcción de banquetas y andadores con accesibilidad universal.

Además de un área techada para picnic, un nuevo sistema de iluminación, aparatos para ejercicio al aire libre y el mantenimiento de la reja perimetral.

En el camellón de la calle Guillermo Baffin se realizaron obras para atender un problema pluvial que afectaba a viviendas cercanas, así como trabajos para mejorar la imagen urbana y ofrecer un entorno más seguro y ordenado.

El proyecto se desarrolló en coordinación con las y los vecinos de Cumbres 5.º Sector, quienes participaron en la identificación de las principales necesidades de la comunidad para orientar las acciones de rehabilitación.

La recuperación de parques y áreas verdes forma parte de la estrategia del Gobierno de Monterrey para fortalecer la convivencia social, fomentar la actividad física y ampliar la disponibilidad de espacios públicos que contribuyan al bienestar de las familias.