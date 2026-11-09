El Gobierno de Monterrey inauguró las exposiciones “Color Calavera”, del artista Adrián Edgar, y “Axis Mundi: La intersección de dos mundos”, del pintor regiomontano Luis Roberto Martínez López, en el Museo Metropolitano de Monterrey. Ambas propuestas exploran temas como la identidad, la transformación y la relación del ser humano con su entorno.

La apertura se realizó en las salas Hidalgo y Corregidora, donde cerca de 100 personas conocieron las colecciones. Las muestras ofrecen distintas perspectivas del arte contemporáneo y amplían las opciones culturales para habitantes y visitantes de la ciudad.

Adrián Edgar presenta Color Calavera en el Museo Metropolitano de Monterrey

La exposición “Color Calavera” reúne 39 piezas que retoman uno de los símbolos representativos de la cultura mexicana para celebrar la vida mediante el color, las técnicas mixtas y el uso de materiales poco convencionales.

La propuesta de Adrián Edgar incluye acrílicos sobre tela y ensamblajes elaborados con corchos, teclas de computadora, fichas de cerveza, monedas y componentes automotrices. La muestra se encuentra en la Sala Hidalgo y podrá visitarse hasta el 30 de noviembre de 2026.

El artista cuenta con más de 30 años de experiencia en mercadotecnia y publicidad, y ha presentado su trabajo en recintos culturales de México y ciudades como París, Pekín, Vancouver y Río de Janeiro.

Monterrey amplía su oferta cultural con obras de Adrián Edgar y Luis Roberto Martínez (Cortesía)

Axis Mundi explora la espiritualidad y la transformación interior

Por su parte, “Axis Mundi: La intersección de dos mundos”, de Luis Roberto Martínez López, propone un recorrido pictórico a través de símbolos alquímicos, cuerpos celestes, elementos orgánicos y figuras animales.

Con estos recursos, el artista construye universos visuales que abordan la espiritualidad, la transformación interior y los vínculos entre el individuo y el universo.

El creador regiomontano desarrolla su trayectoria artística desde 2020 y ha participado en exposiciones individuales y colectivas, ferias internacionales, subastas con causa y proyectos de colaboración cultural. Su obra también se ha exhibido en Madrid y Sevilla, España, así como en Seattle, Estados Unidos. La exposición permanecerá en la Sala Corregidora hasta el 10 de enero de 2027.

Con estas dos propuestas, el Municipio busca consolidar al Museo Metropolitano como un espacio de encuentro entre creadores y ciudadanía, además de ofrecer plataformas para la exhibición y proyección del talento artístico local.