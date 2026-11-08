Estudiantes de la Preparatoria No. 9 de Monterrey participaron en un taller de pintura en lienzo como parte del programa “Cultura para Todas y Todos”, iniciativa que busca acercar actividades artísticas y culturales a distintos sectores de la población.

La actividad se realizó en coordinación con la Dirección de Educación, con el propósito de ofrecer a las y los jóvenes un espacio para explorar su creatividad y desarrollar habilidades artísticas mediante la pintura.

Estudiantes de la Preparatoria No. 9 exploran su creatividad con la pintura

Durante el taller, las y los estudiantes experimentaron con materiales, colores y distintas formas de expresión. Como parte de la actividad, elaboraron sus propias creaciones en lienzo y compartieron una experiencia de aprendizaje fuera de las actividades académicas habituales.

Este tipo de encuentros permite que las juventudes tengan un acercamiento directo al arte y, al mismo tiempo, promueve la convivencia, la expresión personal y el desarrollo de nuevas habilidades en un entorno participativo.

A través del programa “Cultura para Todas y Todos”, el Gobierno de Monterrey impulsa actividades para acercar experiencias artísticas a espacios educativos y comunidades de la ciudad.

Con estas acciones, el municipio busca fomentar la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural de Monterrey y promover el arte como una herramienta para fortalecer la creatividad, la formación integral y la convivencia social.