Más de 600 personas han recibido apoyo mediante el programa Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas, iniciativa del Gobierno de Monterrey, a través del DIF Monterrey, que facilita el acceso a cirugías gratuitas de cataratas para atender este padecimiento y recuperar la salud visual.

El programa está dirigido principalmente a personas con problemas de visión derivados de las cataratas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir el tratamiento. Su propósito es eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a una intervención oftalmológica.

¿Qué incluye el programa Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas?

Como parte de esta estrategia, recientemente se entregaron certificados a personas que podrán acceder a la operación de cataratas, luego de recibir una valoración para identificar sus necesidades médicas y dar seguimiento a su atención.

Uno de los principales beneficios es la cobertura integral y sin costo del proceso médico, que contempla las revisiones oftalmológicas, los estudios necesarios, la intervención quirúrgica y la colocación del lente intraocular.

La inclusión de los estudios médicos permite que las personas beneficiarias completen las valoraciones requeridas sin que los gastos representen un impedimento para recibir el tratamiento.

DIF Monterrey acerca atención oftalmológica gratuita

A través de estas acciones, el DIF Monterrey busca facilitar el acceso a atención oftalmológica especializada para personas que requieren este procedimiento.

La recuperación de la visión también puede favorecer la autonomía de los pacientes, permitirles desenvolverse con mayor seguridad y retomar sus actividades familiares, laborales y cotidianas.

El programa forma parte de las estrategias municipales de atención a la salud visual y complementa las jornadas de revisión que se realizan en distintos sectores de la ciudad, donde se identifica a personas que necesitan atención especializada.

Con más de 600 personas beneficiadas, el programa Monterrey Se Ve Mejor Sin Cataratas continúa ofreciendo un tratamiento gratuito de cataratas para facilitar el acceso a servicios médicos y contribuir al bienestar de las familias regiomontanas.