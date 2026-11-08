El Gobierno de Monterrey inició las Jornadas de Vacunación 2026 con la instalación de un módulo en el quiosco de Plaza Zaragoza, donde la población puede acceder a vacunas contra influenza y COVID-19.

El arranque de las actividades se realizó el sábado 7 de noviembre, con la participación de Fernando Margáin Sada, secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, quien señaló que las acciones se llevan a cabo por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza.

Monterrey suma más de 30 mil personas beneficiadas con jornadas de vacunación

El secretario informó que, a través de la Dirección de Salud municipal, se han realizado 107 jornadas de vacunación y dos operativos Drive Thru, con los que se ha beneficiado a más de 30 mil personas.

En esta edición se aplican vacunas contra influenza y COVID-19. También se contempla la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y mujeres.

Las actividades se desarrollan en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de ofrecer atención organizada y facilitar el acceso de la población a los servicios de vacunación.

Adrián de la Garza impulsa jornadas de vacunación en Monterrey (Cortesía )

Jornadas de vacunación llegarán a las colonias Florida y Misión de Cumbres

Como parte de la programación, el Gobierno de Monterrey anunció que las próximas jornadas se realizarán el martes 10 de noviembre en la colonia Florida y el miércoles 11 de noviembre en Misión de Cumbres.

Fernando Margáin Sada explicó que las fechas y ubicaciones de las siguientes actividades se darán a conocer mediante las redes sociales oficiales del municipio, con avisos publicados un par de días antes de cada jornada.

En el inicio del programa también estuvieron presentes Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico; Ricardo de la Rocha, director de Salud; la diputada federal Annia Gómez y la diputada local Cecilia Robledo.

Con estas actividades, el Gobierno de Monterrey busca acercar los servicios de vacunación a diferentes sectores de la ciudad y dar continuidad a las acciones municipales de prevención de enfermedades.