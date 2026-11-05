El Gobierno de Monterrey a cargo del alcalde Adrián de la Garza destinará 19 millones 941 mil 310 pesos a ocho proyectos de infraestructura y mejoramiento de espacios públicos en el Distrito Norte de Monterrey, como parte del programa de Presupuesto Participativo, mediante el cual los habitantes proponen y eligen las obras prioritarias para sus colonias.

Entre las intervenciones comenzó la construcción de una cancha de futbol en el Parque del Niño, ubicado en la colonia Bernardo Reyes, entre las calles Mar Negro y Lago de Chapala. La obra contará con una inversión de 2 millones 439 mil 486 pesos.

Construyen cancha de fútbol en el Parque del Niño

El proyecto contempla una plataforma de 330 metros cuadrados para una cancha de futbol soccer con pasto sintético, además de andadores de conexión y dos postes de iluminación, cada uno equipado con dos proyectores.

Con esta intervención se busca mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la convivencia de las familias de la colonia Bernardo Reyes.

Estas son las ocho obras del Distrito Norte de Monterrey

Además de la cancha del Parque del Niño, el municipio anunció otros siete proyectos de obras de infraestructura en Monterrey, distribuidos en distintas colonias:

Cerradas del Poniente (Alianza): construcción de una cancha polivalente.

construcción de una cancha polivalente. Plutarco Elías Calles: rehabilitación de un salón polivalente.

rehabilitación de un salón polivalente. Las Estaciones, sector Coral: rehabilitación de una cancha polivalente.

rehabilitación de una cancha polivalente. Rafael Buelna: rehabilitación del área de juegos infantiles del parque.

rehabilitación del área de juegos infantiles del parque. Topo Chico: construcción de un parque para mascotas.

construcción de un parque para mascotas. Loma Linda: construcción de una cancha polivalente.

construcción de una cancha polivalente. CROC: construcción de un sendero peatonal.

En conjunto, los ocho proyectos representan una inversión de 19 millones de pesos y buscan ampliar las opciones para realizar actividades físicas, recreativas y de convivencia comunitaria.

Monterrey destina presupuesto a obras del Distrito Norte (cortesía)

Presupuesto Participativo permite elegir obras para las colonias

El Presupuesto Participativo es un mecanismo mediante el cual las y los habitantes pueden proponer y seleccionar los proyectos que consideran prioritarios para mejorar sus comunidades, de acuerdo con las necesidades de cada colonia.

A través de estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca avanzar en el mejoramiento urbano y la recuperación de áreas comunitarias, con proyectos que atiendan las necesidades planteadas por los vecinos del sector norte.

La inversión contempla intervenciones en infraestructura deportiva, recreativa y peatonal, con el propósito de fortalecer los espacios que utilizan diariamente las familias regiomontanas.