Monterrey presentó la plataforma Cool Cities Lab, una herramienta de análisis climático de acceso público que permitirá diseñar y priorizar estrategias de adaptación al cambio climático con base en evidencia científica y datos territoriales.

La presentación se llevó a cabo en la Sala de Rectoría del Tecnológico de Monterrey, donde participaron representantes de instituciones académicas, organizaciones especializadas y dependencias gubernamentales en un ejercicio colaborativo para generar propuestas que ayuden a enfrentar los efectos del calor extremo en la ciudad.

La plataforma permitirá identificar las zonas con mayor vulnerabilidad climática y facilitará la planeación de proyectos orientados a reducir los impactos de las altas temperaturas sobre la población.

Cool Cities Lab ayudará a diseñar acciones contra el calor extremo en Monterrey

Entre las acciones que podrán impulsarse con esta herramienta destacan la plantación de árboles, la creación y ampliación de áreas verdes, el mejoramiento de espacios públicos y la instalación de refugios climáticos, con el propósito de proteger a la población y fortalecer la adaptación de la ciudad al cambio climático.

Durante la jornada, personal del municipio y representantes de diversas organizaciones participaron en mesas de trabajo para analizar información territorial y construir propuestas que permitan diseñar e implementar políticas públicas sustentadas en información técnica y científica.

Monterrey fortalece su estrategia de desarrollo urbano sostenible

El Gobierno de Monterrey señaló que la incorporación de Cool Cities Lab forma parte de una estrategia de planeación urbana sostenible, enfocada en anticipar los efectos del cambio climático mediante acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente, la salud de la población y la mejora de la infraestructura urbana.

Asimismo, destacó que esta plataforma fortalecerá la coordinación entre gobierno, academia y sociedad civil, promoviendo soluciones integrales para incrementar la resiliencia de la ciudad frente a los fenómenos climáticos.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey busca consolidar un modelo de desarrollo urbano más sostenible, con mejores herramientas para enfrentar el cambio climático y generar espacios públicos más seguros, verdes y saludables para las y los regiomontanos.