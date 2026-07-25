El Gobierno de Monterrey intensificó los trabajos de mantenimiento integral en la avenida Alfonso Reyes, como parte de la estrategia permanente para conservar la infraestructura urbana y mejorar la imagen de la ciudad.

El operativo se desarrolla en un tramo de 3.4 kilómetros, entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Eugenio Garza Sada, con la participación de 160 trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, además de personal de las cinco delegaciones municipales.

Trabajos incluyen bacheo, poda, luminarias y reforestación

Las labores contemplan bacheo, limpieza general, barrido manual, poda de árboles, deshierbe, mantenimiento de áreas verdes, reparación de luminarias, pintura de cordones, banquetas y mobiliario urbano.

Asimismo, el operativo incluye acciones de reforestación y retiro de cableado en desuso con el objetivo de mejorar la seguridad, la funcionalidad y la imagen del corredor vial.

Mantenimiento busca mejorar la movilidad y los espacios públicos

El Gobierno de Monterrey informó que estas acciones forman parte de un programa permanente de conservación de vialidades y espacios públicos para ofrecer mejores condiciones de movilidad a automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.

La administración municipal señaló que la intervención en la avenida Alfonso Reyes se suma a otros trabajos realizados recientemente en distintos puntos de la ciudad para prolongar la vida útil de la infraestructura urbana, recuperar espacios públicos y fortalecer la calidad de los servicios públicos que se brindan a la población.