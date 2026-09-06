El Gobierno de Monterrey presentó una nueva aplicación móvil gratuita que permitirá a la ciudadanía consultar las rutas de recolección de basura en tiempo real, además de conocer los días y horarios en que el servicio pasa por cada colonia.

La herramienta fue desarrollada en conjunto con Red Ambiental y busca facilitar la organización de las familias para sacar sus residuos en el momento adecuado y evitar que permanezcan durante largos periodos en la vía pública.

Monterrey permitirá consultar camiones de basura en tiempo real

A través de la aplicación, las personas podrán consultar el recorrido de las unidades y conocer con mayor precisión cuándo se aproxima el camión recolector a su sector.

La plataforma también ofrecerá información sobre la operación del servicio, así como avisos, campañas y noticias, con el objetivo de fortalecer la comunicación entre la empresa prestadora del servicio y la ciudadanía.

En Monterrey se recolectan en promedio más de 34 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos al mes, equivalentes a más de 414 mil toneladas al año.

Nueva app busca reducir acumulación de basura en las calles

La aplicación puede descargarse gratuitamente mediante el código QR disponible en las unidades de recolección, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además de facilitar el acceso a los recorridos, la herramienta busca contribuir a una ciudad más limpia y ordenada al reducir el tiempo que los residuos permanecen en las calles.

El Gobierno de Monterrey señaló que esta medida también puede ayudar a prevenir la acumulación de basura y su posible incorporación a los sistemas de drenaje pluvial, especialmente durante episodios de lluvia.