El Gobierno de Monterrey fortaleció la coordinación con autoridades municipales del área metropolitana y representantes del sector transportista para consolidar acciones orientadas a mejorar la movilidad y seguridad vial de las unidades de carga pesada que circulan por la región.

Durante una reunión de trabajo se analizaron estrategias para fortalecer el Corredor Seguro que conecta Linares con Monterrey, con el objetivo de facilitar el tránsito del transporte de carga y establecer mecanismos de comunicación más eficientes entre las autoridades y los organismos del sector.

Monterrey refuerza coordinación con transportistas para fortalecer movilidad segura. (cortesía )

Analizan estrategias para fortalecer el Corredor Seguro

Entre las propuestas se encuentra la actualización de la red troncal utilizada por las unidades de carga pesada, así como el desarrollo de una aplicación que facilite su ingreso a la ciudad y contribuya a reducir posibles afectaciones a la circulación vehicular.

También se planteó crear un registro de infracciones relacionadas con conductores del Servicio Público Federal y digitalizar el proceso de cobro de multas, como parte de las acciones para modernizar los mecanismos de atención y seguimiento en materia vial.

Otro de los puntos centrales fue mantener una comunicación permanente con las empresas y organismos transportistas para atender oportunamente situaciones que puedan representar riesgos para los conductores, las unidades o el resto de los usuarios de las vialidades.

Monterrey refuerza coordinación con transportistas para fortalecer movilidad segura. (cortesía )

Corredor Seguro suma a San Nicolás de los Garza

Actualmente, el Corredor Seguro contempla la participación de Monterrey, Santiago, Allende, Hualahuises, Montemorelos y Linares, además de la incorporación de San Nicolás de los Garza.

Este esquema busca que las unidades de carga puedan desplazarse de manera más ordenada y segura, además de establecer canales directos para reportar situaciones de riesgo, incidencias o posibles afectaciones durante los recorridos.

En la reunión participaron representantes de las áreas de seguridad de distintos municipios metropolitanos, así como integrantes de organismos y cámaras del sector transporte, entre ellos CANACAR, AMOTAC, CENSECAR, FEMATRAC, CONATRAM y CAINTRA.

Las acciones forman parte de la estrategia Escudo, que contempla la coordinación entre autoridades y sectores estratégicos para fortalecer las condiciones de seguridad y movilidad en Monterrey y su área metropolitana.

El trabajo conjunto con el sector transportista busca generar mejores condiciones para el traslado de mercancías, reducir riesgos en las vialidades y favorecer una movilidad más eficiente para quienes utilizan diariamente las principales rutas metropolitanas.