La Dirección de Protección Civil de Monterrey impartió un curso especializado en Rescate Vehicular y Atención Prehospitalaria a personal de Protección Civil de Galeana, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación entre corporaciones de auxilio.

La capacitación busca homologar criterios de actuación y actualizar los conocimientos de los rescatistas ante los retos que representan los accidentes vehiculares, particularmente debido a los cambios en la tecnología y construcción de los automóviles actuales.

Protección Civil de Monterrey capacita a rescatistas. (CORTESÍA)

Capacitación aborda técnicas de rescate y atención a lesionados

Durante el curso se abordaron procedimientos para la evaluación y seguridad de la escena, así como el uso adecuado del equipo de protección personal y de las herramientas especializadas utilizadas durante las labores de rescate.

También se reforzaron conocimientos para el control de riesgos, el acceso seguro a vehículos involucrados en accidentes y la atención inicial de personas lesionadas, elementos que permiten reducir riesgos tanto para las víctimas como para los cuerpos de emergencia.

Uno de los principales temas fue la aplicación de técnicas para la extracción de personas prensadas, además de protocolos de atención prehospitalaria relacionados con el síndrome de aplastamiento, condición que requiere una intervención adecuada durante las labores de rescate y traslado.

Con esta preparación, los equipos de auxilio pueden contar con procedimientos actualizados y criterios homologados para actuar de manera coordinada ante situaciones que requieren intervenciones rápidas y especializadas.

Protección Civil de Monterrey capacita a rescatistas. (CORTESÍA)

Protección Civil de Monterrey llevará capacitación a otros municipios

La estrategia contempla extender estos conocimientos a otras corporaciones de auxilio de la región. Protección Civil de Monterrey prevé realizar próximamente cursos similares en Allende y Linares, como parte de las acciones de coordinación con los municipios que participan en el Corredor Seguro hacia el sur de Nuevo León.

La colaboración entre las distintas corporaciones busca fortalecer las capacidades regionales de respuesta y generar mejores condiciones para atender emergencias en las vialidades que conectan a los municipios del sur del estado.

De esta manera, la capacitación especializada se incorpora como una herramienta preventiva y operativa para mejorar la atención de accidentes, fortalecer la coordinación intermunicipal y contribuir a una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia.