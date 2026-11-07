El Ayuntamiento de Monterrey entregó la Medalla al Mérito de la Juventud Regia 2026 a tres jóvenes que han destacado por sus aportaciones en los ámbitos social, científico y audiovisual, durante una sesión solemne de Cabildo.

Las personas reconocidas fueron Luz Almudena Solís Gómez, Ramiro Alexander Moreno Moreno e Ildefonso Villarreal Antúnez, cuyas trayectorias reflejan distintas formas de contribuir a la sociedad desde sus áreas de conocimiento y experiencia.

Reconocen aportaciones sociales y de desarrollo personal

En el ámbito social fue distinguida Luz Almudena Solís Gómez, licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey y creadora de contenido motivacional.

A través de sus plataformas digitales, donde reúne una comunidad de más de 2.7 millones de seguidores, comparte mensajes y herramientas relacionados con la autoestima, el amor propio y el desarrollo personal.

Premian investigación cardiovascular y trabajo en salud

En la categoría científica, Ramiro Alexander Moreno Moreno recibió la presea por su trabajo en investigación cardiovascular, innovación educativa y atención a comunidades con acceso limitado a servicios médicos.

Desde 2022 forma parte del grupo de investigación en Cardiología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, donde ha participado como investigador principal en estudios relacionados con biomarcadores cardiovasculares.

Distinguen trayectoria audiovisual de Poncho Villarreal

Por su trabajo en el ámbito audiovisual fue reconocido Ildefonso Villarreal Antúnez, conocido como Poncho Villarreal o Mr. Right, quien se desempeña como cineasta, fotógrafo y director creativo.

Su trayectoria incluye la realización de videos musicales y producciones para plataformas internacionales. Entre sus proyectos destaca un contenido exclusivo para Spotify protagonizado por el cantante Peso Pluma.

Medalla reconoce el talento juvenil de Monterrey

La Medalla al Mérito de la Juventud Regia 2026 es la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Monterrey a jóvenes cuyas iniciativas y trayectorias generan aportaciones en disciplinas culturales, artísticas, educativas, científicas, humanistas, sociales, cívicas y deportivas.

Con este reconocimiento, el Gobierno municipal busca visibilizar el esfuerzo y compromiso de los jóvenes de Monterrey, así como las contribuciones del talento juvenil en distintos ámbitos de la comunidad.