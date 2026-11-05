Karely Ruiz habló sobre el robo que sufrió en su casa de Monterrey, Nuevo León, y señaló a un vecino como presunto responsable de proporcionar información a los delincuentes para facilitar el asalto.

“Fue un vecino de ahí por mi casa que yo creo que dio el de: ‘Mira, está esta persona, ahí vive y pues tiene dinero’”. Karely Ruiz

Durante una entrevista con el programa Sale el Sol , Karely Ruiz reveló que, de las 10 personas que habrían participado en el robo a su casa, cinco ya fueron detenidas.

Karely Ruiz explicó que sospecha que uno de sus vecinos habría alertado a los responsables sobre su domicilio y su situación económica, lo que habría permitido que ingresaran a su propiedad.

Karely Ruiz cambió de casa tras el robo en Monterrey

A casi tres meses del robo a su casa, Karely Ruiz aseguró que su familia se encuentra mejor; sin embargo, todavía hay cinco personas involucradas que permanecen prófugas y, según explicó, están escondidas.

Karely Ruiz también confirmó que tuvo que cambiar de domicilio luego de que se filtrara información personal en la prensa, situación que incrementó su preocupación por la seguridad de su hija.

Ruiz explicó que, aunque anteriormente contaba con escoltas, nunca imaginó que alguien pudiera entrar a robar a su casa durante la noche; ahora, después de lo ocurrido, reforzó sus medidas de seguridad.

“Ya pasaron casi 3 meses, entonces ya estamos un poquito mejor de a como estábamos antes. Sí nos tuvimos que cambiar de casa, pues ya ves que la prensa filtró toda mi información, me iban a buscar a mi casa, y yo creo que la seguridad de mi hija pues vale más que eso. Y a parte, al lado de mi casa había un parque, entonces imagínate que yo salga con la niña, no sé me imaginaba mil cosas, entonces sí tomé esa decisión, obviamente ya ando con más seguridad.” Karely Ruiz

Karely Ruiz (Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz participará en La Mansión VIP

Por otro lado, Karely Ruiz confirmó su participación en La Mansión VIP, proyecto en el que busca ganar y mostrar una faceta más personal.

La influencer aseguró que el padre de su hija se hará cargo de la pequeña durante su estancia en el reality, pues considera que será una oportunidad para que el público conozca cómo es realmente fuera de las redes sociales.