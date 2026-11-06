Más de 100 trabajadores de distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos participaron en una jornada integral de mantenimiento urbano en la colonia Contry San Juanito, en Monterrey, como parte del programa Resolviendo en tu Colonia, que lleva las labores municipales a diferentes sectores de la ciudad.

Monterrey realiza jornada de mantenimiento urbano (cortesía)

Realizan trabajos de limpieza y conservación

Durante la jornada se llevaron a cabo trabajos de deshierbe, poda de árboles, pepena, barrido de calles, recolección de desechos vegetales y reparación de baches, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y los espacios públicos.

Como parte de los resultados, se atendieron 40 mil metros cuadrados de áreas verdes y se realizaron labores de barrido en más de 10 mil metros lineales.

Para desarrollar estas actividades, el municipio desplegó personal especializado, maquinaria y equipo pesado, entre ellos unidades Bobcat y camiones.

Monterrey realiza jornada de mantenimiento urbano (cortesía)

Atienden solicitudes de habitantes de Contry San Juanito

La intervención también incluyó el seguimiento a las necesidades de las y los habitantes de la colonia. Durante un recorrido de supervisión, se revisaron reportes ciudadanos que habían sido realizados previamente a través del número 072.

Con este acercamiento, el personal municipal buscó conocer directamente las necesidades de la comunidad y avanzar en la atención de las solicitudes pendientes.

Programa continuará en otras colonias de Monterrey

El programa Resolviendo en tu Colonia concentra recursos humanos, materiales y operativos de Servicios Públicos en zonas específicas, con el propósito de atender de manera simultánea distintas necesidades de mantenimiento y ofrecer respuestas más ágiles a la ciudadanía.

La estrategia comenzó como programa piloto en la colonia Las Torres y continuará extendiéndose a otros sectores de la ciudad mediante jornadas de limpieza, conservación y mejoramiento urbano.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la atención directa en las colonias y mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana para las familias regiomontanas.