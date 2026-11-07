La llamada “Casa Rosa”, propiedad que perteneció a Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luce actualmente con visibles daños y múltiples impactos de bala en sus paredes.

Durante años, la conocida vivienda ha sido objeto de ataques que continúan hasta hoy, según muestran imágenes difundidas desde la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Así era la casa de Doña Consuelo (Especial)

Así luce la casa de la mamá de “El Chapo”

En redes sociales circulan fotografías y videos que muestran la “Casa Rosa” con marcas de disparos en su fachada, además de señales de vandalismo en una de las propiedades más vistosas de la región.

De igual manera, reportes señalan afectaciones en terrenos y propiedades vinculadas a familiares de la familia Guzmán Loera, en medio de la violencia que ha golpeado diversas zonas de Sinaloa.

Consuelo Loera residía en la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, y junto a ella se encontraba la casa de Aureliano “El Guano” Guzmán, su otro hijo.

De acuerdo con reportes, ambas propiedades ahora estarían en manos del Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave e histórico enemigo del hoy detenido Chapo Guzmán.

Así luce la casa de la mamá de “El Chapo” (Especial)

Así luce la casa de la mamá de “El Chapo” (Especial)

El atentado que obligó a Consuelo Loera a abandonar la Casa Rosa en 2016

Consuelo Loera habría tenido que abandonar la llamada Casa Rosa, luego de un atentado ocurrido en 2016, en medio de la violencia y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la región.

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2016, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en La Tuna; presuntamente, seis sujetos entraron a su hogar, robando vehículos, además de cortar las líneas telefónicas.

Tras los acontecimientos que también provocaron el desalojo de cientos de familias, Consuelo Loera abandonó temporalmente su domicilio por motivos de seguridad.