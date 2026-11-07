Autoridades sanitarias confirmaron un brote de gripe aviar H5N1 en una granja ubicada en el municipio de Umán, Yucatán. Como medida para contener la enfermedad, se sacrificaron más de 200 mil gallinas.

De acuerdo con la información, fue la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) quien reportó el brote de gripe aviar H5N1 en Yucatán, luego de recibir la notificación de las autoridades mexicanas.

Alertan por brote de gripe aviar H5N1 en granja de Yucatán; sacrifican a miles de gallinas ponedoras

Las autoridades sanitarias de México detectaron un brote de gripe aviar H5N1, considerada altamente patógena, en una granja de aves de corral ubicada en el municipio de Umán, Yucatán.

Detectan brote de gripe aviar H5N1 en granja de Yucatán (Senasica)

El virus fue identificado en una parvada de 225 mil 860 gallinas destinadas a la producción de huevo para consumo humano. Tras confirmarse la presencia del patógeno, se activaron protocolos de contención.

Como medida de bioseguridad, se determinó el sacrificio de la totalidad de las aves de la granja afectada, a fin de eliminar el principal foco de infección y reducir las posibilidades de transmisión.

La detección de este caso representa el primer brote de gripe aviar H5N1 en aves de corral registrado en México en más de dos años, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en la región.

Esta enfermedad ha provocado afectaciones en la producción de aves y huevos, ocasionando aumentos en los precios de estos alimentos, por lo que se mantiene la atención sobre el sector avícola.