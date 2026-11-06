El programa Monterrey Se Ve Mejor, impulsado por el Gobierno de Monterrey y el DIF municipal, ha beneficiado a 15 mil 458 personas con servicios gratuitos de salud visual, entre ellos exámenes de la vista y lentes con graduación personalizada.

La iniciativa está dirigida a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el propósito de facilitar el acceso a revisiones visuales y apoyos para quienes presentan dificultades de visión que pueden afectar sus actividades escolares, laborales y cotidianas.

Monterrey Se Ve Mejor entrega lentes gratuitos en la colonia Real de Cumbres

Como parte de las acciones del programa, recientemente se realizó una jornada de entrega de lentes en la colonia Real de Cumbres, donde las personas beneficiarias recibieron sus apoyos después de una valoración visual para identificar sus necesidades y determinar la graduación correspondiente.

La estrategia contempla brigadas en distintos sectores de la ciudad, mediante las cuales se realizan revisiones para detectar posibles problemas de visión y definir los lentes que requiere cada persona.

Además de proporcionar estos apoyos, las jornadas buscan fomentar el cuidado de la salud visual y la importancia de dar seguimiento a los resultados de los exámenes. Por ello, se recomienda a las personas conservar la información de su graduación para facilitar futuras revisiones e identificar posibles cambios en su visión.

Gobierno de Monterrey amplía el acceso a servicios de salud visual

La atención está disponible para personas de todas las edades, particularmente para quienes enfrentan dificultades visuales que pueden repercutir en su desempeño escolar, sus actividades laborales o su desenvolvimiento diario.

A través de Monterrey Se Ve Mejor, el Gobierno municipal y el DIF acercan servicios de salud visual a diferentes comunidades, como parte de las acciones de atención social y prevención en materia de salud.

Con 15 mil 458 personas beneficiadas, el programa busca ampliar el acceso a exámenes de la vista y lentes graduados, así como contribuir a que las familias regiomontanas cuenten con mejores condiciones para estudiar, trabajar y realizar sus actividades cotidianas.